Der Wallbacher ist selbst ein „Veteran“ – er war in Fritzlar stationiert und 2003 für ein halbes Jahr im Afghanistan-Einsatz. Die Stabskompanie Luftmechanisiert, Brigade 1, „war meine Bundeswehrheimat“, sagt er. Die Verbindung zu seinen ehemaligen Kameraden – seine Einheit ist heute aufgelöst – hat er nie verloren. Sie gehört zu seinem Leben wie auch all die Erlebnisse, die er in Afghanistan hatte. Selbstmordattentate hat er miterleben müssen. Er musste erfahren, dass spanische Kameraden, mit denen er am Vorabend noch gesprochen hatte, nach einem Flugzeugabsturz nicht mehr lebten. „Ich selbst habe es relativ gut weggesteckt, was du dort alles siehst – aber es gibt Kameraden, bei denen war und ist das nicht so“, erzählt er. Kameradschaft sei etwas, das hilft, mit all dem umzugehen.