Besondere Zugfahrt: Mit Dampf und Diesel an den Rennsteig

Besonders auf dem Bahnhofsgelände in Neuhaus, wo der Zug einen fast anderthalbstündigen Aufenthalt hatte, kam es zu vielen Gesprächen zwischen Vereinsmitgliedern und Neuhäuser Bürgern, bei denen sich die Nachricht vom Sonderzug wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Viele Besucher seien gekommen, um ihren Kindern die historische Technik zu präsentieren, berichteten die Eisenbahnfreunde, die in ihrem Verein viel Kraft und Zeit investieren, um diese Technik so lange wie möglich zu erhalten. Mit ihren orangefarbenen Westen machten sie gleich noch ein wenig Werbung für sich, denn engagierte Mitglieder kann man als Verein nie genug haben. Allerdings, auch das musste gesagt werden, setzt ihr Einsatz für ihr Hobby eine sehr große Portion Enthusiasmus bei den Beteiligten voraus.

Der Zug selbst kam übrigens aus Zwickau, der Mitropawagen mit fast kompletter Originalausstattung aus Löbau. Anlässlich der Geburtstagsfeier gab es im Speisewagen natürlich jede Menge leckerer Kuchen und Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Loks kamen, ebenso wie die Lokführer, von der befreundeten Pressnitztalbahn.

Um 12.50 Uhr ging es von Neuhaus wieder bergab bis Sonneberg und weiter nach Rauenstein, von wo aus die letzten Kilometer zurück nach Sonneberg in Angriff genommen wurden.