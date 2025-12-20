 
Besondere Zugfahrt Mit Dampf und Diesel an den Rennsteig

Doris Hein

Eine private Sonderfahrt auf der Schiene versetzte am Samstag Eisenbahnfans entlang der Strecke zwischen Neuhaus am Rennweg und Rauenstein in Begeisterung.

Besondere Zugfahrt: Mit Dampf und Diesel an den Rennsteig
1
Auch bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Lauscha nahmen zahlreiche Eisenbahnenthusiasten den Sonderzug mit der Kamera ins Visier. Foto: Doris Hein

„Wir haben das nur per Zufall mitbekommen und uns natürlich gleich auf den Weg gemacht“, hieß es aus zahlreichen Mündern. Kein Wunder, Dampflokomotiven sind mittlerweile sehr rar geworden auf dem Schienennetz im Landkreis Sonneberg. Zwar kann man – wie am vergangenen Wochenende beim Weihnachtsfest der Eisenbahnfreunde am Lokbahnhof der Kreisstadt – immer wieder Exemplare der großen Dampfrösser in Augenschein nehmen. Aber sie in voller Fahrt zu erleben, das ist dann doch ein echtes Ausnahmeerlebnis.

Geburtstagsfahrt und Vereins-Weihnachtsfeier

Bei den Reisenden im Zug handelte es sich um eine Geburtstagsgesellschaft, genau genommen um eine große Eisenbahnerfamilie. Die Eisenbahnfreunde Sonneberg nutzten den außergewöhnlichen Trip gen Norden gleichzeitig als Vereins-Weihnachtsfeier, denn wo könnte die ein Eisenbahnerverein besser abhalten als eben in einem Zug.

Dreh- und Angelpunkt der ganzen Fahrt war das Domizil des Vereins, der Lokbahnhof. Dort startete die Reise, in Sonnberg bei Sonnenschein. Diejenigen hingegen, die in Lauscha auf tolle Schnappschüsse vom Sonderzug hofften, mussten im Nebel fast nach dem Objekt ihrer Begierde suchen. Gut, dass so ein Zug eigentlich nicht zu überhören ist. Auch wenn einige Eisenbahnfreunde im Nachgang kommentierten, die Lok sei viel leiser unterwegs gewesen als die Bergköniginnen der Baureihe 95, die früher regelmäßig hier fuhren.

Dampflok trifft Diesellok

Diesmal war eine Dampflok der BR 86 unterwegs, die einst als Einheits-Güterzugtenderlokomotive der Deutschen Reichsbahn gebaut wurden. Unterstützung bekam sie auf der bergigen Strecke durch eine vierachsige Diesellokomotive der Baureihe 218 der Deutschen Bundesbahn. Beide Loks hatten übrigens die Nummer 333-3, ein Zufall, der durchaus auffiel.

Trotz Nebel wurden eifrig Fotos und Filmchen gemacht, und je weiter sich der Zug nach oben kämpfte, umso besser wurde auch die Aussicht wieder. Da solch ein Sonderzug immer in die Fahrplanlücken zwischen den Shuttles der Südthüringenbahn „eingebaut“ werden muss, gab es zwischendurch reichlich Zeit für die Fahrgäste, sich auf den Bahnsteigen die Beine zu vertreten und den „Fotojägern“, die dem Zug auf der Straße folgten, Konkurrenz zu machen. Etwa beim Rangieren in Lauscha und Neuhaus am Rennweg.

Unterstützung durch die Feuerwehr

Mit Dieselkraft und Steinkohle schoben und zogen die Loks den Zug in wechselnder Traktion bis zum Bahnhof Neuhaus am Rennweg. Dort wurden sie bereits von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuhaus erwartet. Mit einem Tanklöschfahrzeug der Neuhäuser Floriansjünger lieferten Stadtbrandmeister Michael Schramm und sein Mitstreiter Danny Eichhorn 5000 Liter Wasser für die Lok. Zwar haben vor Jahren die Mitglieder des damaligen Lokbahnhof Sonneberg-Vereins einen gebrauchten Wasserkran extra nach Lauscha geholt und dort wieder aufpoliert. Doch einsatzbereit ist er leider nicht. Und so sind in der jüngsten Vergangenheit immer wieder die Feuerwehren an der Strecke eingesprungen, wenn Wasser für eine Dampflok gebraucht wurde.

Für sie sei es eine Frage der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung, erklärte Schramm. Bernd Pöschl von den Sonneberger Eisenbahnfreunden hatte bei ihm wegen des Wassers angefragt. Im Gegenzug hat er den Neuhäusern Unterstützung bei der Organisation einer Einsatzübung für das hoffentlich nie eintretende Szenario einer Gefahrensituation auf der Schiene zugesagt.

Eisenbahnfreunde aus nah und fern

Bei der wachsenden Schar neugieriger Zuschauer gab es viele lobende Worte zu hören. Hans-Jörg Böhm aus Neuhaus, dank seiner einst bei der Eisenbahn beschäftigten Tante seit 1961 Eisenbahnfan, schwärmte ebenso wie René Stock aus Ernstthal, Dampfloks habe man von klein auf geliebt.  „Die gehörten einfach dazu“. Mitglieder des Steinacher Modelleisenbahnervereins ließen sich den Anblick ebenso wenig entgehen wie etwa Anhänger der Dampfeisenbahn aus Saalfeld, Kronach oder Sömmerda.

Besonders auf dem Bahnhofsgelände in Neuhaus, wo der Zug einen fast anderthalbstündigen Aufenthalt hatte, kam es zu vielen Gesprächen zwischen Vereinsmitgliedern und Neuhäuser Bürgern, bei denen sich die Nachricht vom Sonderzug wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Viele Besucher seien gekommen, um ihren Kindern die historische Technik zu präsentieren, berichteten die Eisenbahnfreunde, die in ihrem Verein viel Kraft und Zeit investieren, um diese Technik so lange wie möglich zu erhalten. Mit ihren orangefarbenen Westen machten sie gleich noch ein wenig Werbung für sich, denn engagierte Mitglieder kann man als Verein nie genug haben. Allerdings, auch das musste gesagt werden, setzt ihr Einsatz für ihr Hobby eine sehr große Portion Enthusiasmus bei den Beteiligten voraus.

Der Zug selbst kam übrigens aus Zwickau, der Mitropawagen mit fast kompletter Originalausstattung aus Löbau. Anlässlich der Geburtstagsfeier gab es im Speisewagen natürlich jede Menge leckerer Kuchen und Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Loks kamen, ebenso wie die Lokführer, von der befreundeten Pressnitztalbahn.

Um 12.50 Uhr ging es von Neuhaus wieder bergab bis Sonneberg und weiter nach Rauenstein, von wo aus die letzten Kilometer zurück nach Sonneberg in Angriff genommen wurden.