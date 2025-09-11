Friedrich Schillers Schwester Christophine Reinwald, gespielt von der Meininger Stadtbotschafterin Brigitte Sauerbrey, wird ihre Gäste bei den besonderen Stadtführungen ins 19. Jahrhundert entführen, in dem sie in Meiningen lebte. Dabei erzählt sie von ihren Begegnungen mit verschiedenen Künstlern, Musikern und der Herzogs-Familie. Außerdem erfährt man bei der geschichtlichen Kostümführung, welche Gebäude es in der Meininger Innenstadt bereits vor 200 Jahren gegeben hat und was Schillers Schwester darüber berichten kann.