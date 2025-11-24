Eine Woche lang hatten Theresa Abt und Valerie Rose während ihrer Schulzeit in der Herrmann-Lietz-Schule in Haubinda (Landkreis Hildburghausen) ein Praktikum bei der Tafel in Meiningen gemacht. „Sie waren beide sehr aufgeschlossen und interessiert, engagierten sich bei allen Aufgaben, die wir ihnen übertrugen“, lobt der Leiter der Tafel, Dieter Weiprecht, noch heute die beiden Schülerinnen. „Außerdem hatten sie schnell einen guten Kontakt zu unseren Mitarbeiterinnen. Sie erledigten gewissenhaft ihre Arbeit, kamen oft auch mit unseren Kunden ins Gespräch und interessierten sich für deren Schicksale. Will heißen, warum sie in eine solche Lage geraten sind und überhaupt auf die Hilfe einer Einrichtung wie der Tafel angewiesen sind.“