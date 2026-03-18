Kennen Sie einen Johann Sebastian? Klar, den Herrn Bach. Der ist bei den beiden Vornamen sofort präsent. Aber um den geht’s nicht, auch wenn sich die beiden gekannt haben. „Das ist verbrieft“, sagt Kantor Torsten Sterzik. Gibt es einen anderen Johann Sebastian? Sterzik nickt. Irgendwie soll der Betreffende, der in diesem Jahr seinen 350. Geburtstag feiern würde, auch etwas mit der Region zu tun haben – und natürlich mit Musik.