So schön und heiter wie das Wetter war die Stimmung der Kinder, der Erzieherinnen, Mitarbeiter, Eltern und Ehrengäste, die sich auf dem Platz vor dem Hauseingang des Integrations-Kinderzentrums am Ilmenauer Eichicht in großer Zahl versammelt hatten. Einrichtungsleiterin Katrin Heider fand in ihrer Jubiläumsfestrede die passenden Worte zur Darstellung der Geschichte der Einrichtung, die vor einem halben Jahrhundert eröffnet wurde. Als Betriebskindergarten und Kinderkrippe der „Deutsch-Polnischen Freundschaft“ des neu gebauten „VEB Henneberg Porzellan“ galt die Einrichtung seinerzeit als sehr modern, als ein „Kinderparadies im Grünen“ und gemäß dem damals fortschrittlichen pädagogischen Konzept als Vorschulbildungseinrichtung.