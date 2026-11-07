Besondere Ehrung Steffi Graf gratuliert Sport-Legende Kerber

Frankfurt/Main - Deutschlands Tennis-Ikone Steffi Graf hat Angelique Kerber in einer emotionalen Videobotschaft zur Auszeichnung als "Legende des Sports" gratuliert. "Es war inspirierend zuzuschauen, wie du mit deinem Kämpferherz, deiner Hingabe, deiner Ruhe die Erfolge errungen hast. Gratulation. Die Art und Weise, in der du deinen Weg gegangen bist, war bewundernswert", sagte Graf und wünschte Kerber für den nächsten Lebensabschnitt "viel Erfolg und ganz viele schöne Momente mit deiner Familie und deinen Freunden".