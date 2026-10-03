Herbertshausen/Röhrmoos (dpa/lby) - Ein tierisches Trio hat auf einer Straße im Landkreis Dachau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Esel und ein Pony waren nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn unterwegs. Die Beamten geleiteten die Ausreißer auf einen Feldweg. Dort zeigten sich die Tiere laut einem Polizeisprecher handzahm und begnügten sich mit dem Gras am Wegesrand. Der Besitzer konnte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden und holte die Tiere ab.