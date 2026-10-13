Beschluss in Sachsen-Anhalt Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt ohne CDU

Magdeburg - Wenn sich Ulrich Siegmund im Dezember im Landtag von Sachsen-Anhalt als erster AfD-Ministerpräsident zur Wahl stellt, will die CDU-Fraktion nicht dabei sein. Die Abgeordneten werden vorher den Saal verlassen, wie Fraktionschef Sven Schulze nach einer gut dreistündigen Fraktionssitzung in Magdeburg sagte. "Die Fraktion hat sich darauf verständigt, das machen zu wollen." Es soll davon das klare Signal ausgehen, dass es keine Unterstützung für einen AfD-Regierungschef aus den Reihen der Union gibt.