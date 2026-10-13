Beschluss in Sachsen-Anhalt Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt ohne CDU

Alice Weidel spricht von "Kindergarten allererster Sahne"

Die AfD-Spitze rechnet trotz des CDU-Plans damit, dass Ulrich Siegmund zum ersten AfD-Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt wird. "Der Ulrich Siegmund wird Ministerpräsident", sagte Parteichefin Alice Weidel vor Journalisten in Berlin. Ob im "im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang, das ist uns völlig egal." Dass die CDU mit ihrem Vorgehen dem Verdacht aus dem Weg gehen will, aus ihren Reihen könnte es bei der geheimen Wahl Stimmen für Siegmund geben, sagte sie: "Das ist schon Kindergarten allererster Sahne." Man solle es jedem Abgeordneten selbst überlassen, wen er wähle. Was die CDU mache, werde dazu führen, dass sie weiter absacke.