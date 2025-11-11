Wer öffentlichen Raum der Stadt für private, politische , Vereins- oder gewerbliche Zwecke nutzt, der muss für diesen Gebrauch ein Entgelt zahlen. Im Detail regelt das die Sondernutzungssatzung und die dazugehörige Gebühren-Satzung. Weil das derzeit gültige Dokument arg in die Jahre gekommen ist, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ein komplett neues Regelwerk. Auffällig daran: Es gibt nun zwei Anlagen. Eine regelt unter anderem das Erscheinungsbild von Außenbestuhlung, Freisitzen, Sonnenschutzanlagen oder Warenaufstellern. Die zweite Anlage betrifft die künftig zulässige Wahlwerbung. Da ist nicht mehr alles überall erlaubt. Die beiden Richtlinien gehen neue Wege. Ziel ist es, mit diesen das Stadtbild attraktiver zu gestalten.