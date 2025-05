Städtetag: Vertrauen in Kompetenz von Stadträten "nicht stark ausgeprägt"

Der bayerische Städtetag sieht in der Ablehnung der Staatsregierung laut Buckenhofer Hinweise auf ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber kommunalen Entscheidern in Bayern: "Vor einigen Jahren die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, später das Verbot der Übernachtungssteuer und jetzt wieder eine Verbotsankündigung legen nahe, dass das Vertrauen der Staatsregierung in die Entscheidungskompetenz der von der Bürgerschaft gewählten Stadt- und Gemeinderäte nicht stark ausgeprägt ist."