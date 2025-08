Soll Ilmenau mehr Flagge zeigen? Wenn es nach der CDU-/FDP-Fraktion im Stadtrat geht, dann schon. So solle laut Beschlussvorlage an allen Dienstgebäuden und Sportstätten sowie an öffentlichen Plätzen in Trägerschaft der Stadtverwaltung mindestens die Flagge des Freistaates Thüringen, die Nationalflagge und die Flagge der Europäischen Union gehisst werden. Voraussetzung: Es befindet sich an den Einrichtungen und Plätzen schon die Möglichkeit zur Beflaggung.