«Beschämend»: Kinderschutzbeauftragter: Arbeit braucht mehr Geld

Warnung vor schwierigen Abhängigkeitsverhältnissen

Die Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinander zusetzen, sei gestiegen, so Speitkamp. Dennoch sei mehr Aufmerksamkeit für Situationen nötig, die etwa in der Kirche, in Schulen oder in Vereinen und dort entstehen könnten, wo es ein ungleiches Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen gebe. "Es gibt überall Abhängigkeiten, wo sich Kinder nicht entziehen können", betonte Speitkamp.