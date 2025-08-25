Beschäftigung: Mehr Jobs in Thüringer Energie- und Wassersektor

Erfurt (dpa/th) - In der Thüringer Energie- und Wasserversorgung hat es im ersten Halbjahr einen deutlichen Beschäftigungszuwachs gegeben. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, arbeiteten im Juni 8.281 Mitarbeiter im Freistaat für die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Das seien 361 Arbeitnehmer mehr als im Juni des Vorjahres und entspreche im Durchschnitt des ersten Halbjahres einem Plus von 4,5 Prozent.