Erfurt (dpa/th) - Zollfahnder haben voriges Jahr in Thüringen rund 1.000 Arbeitgeber zu Schwarzarbeit kontrolliert und dabei fast 11.600 Beschäftigte überprüft. Solche Überprüfungen gab es demnach vor allem auf dem Bau sowie bei Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, wie aus Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hervorgeht. Im Ergebnis wurden rund 3.200 Strafverfahren (2024: 2.754) eingeleitet und knapp 1.700 Bußgeldverfahren (1.642).
Beschäftigung Kampf gegen Schwarzarbeit - Millionenschaden in Thüringen
dpa 23.02.2026 - 14:45 Uhr