Beschädigungen in Unterweid: Empörung über Ritzer

Ziemliches Unverständnis herrscht in Unterweid darüber, dass an einer der erst kürzlich aufgestellten neuen Bänke Unbekannte ihre Initiale eingeritzt haben. Mit viel Arbeit und Engagement waren die Bänke jüngst beim „Subbotnik“ am BeBeQu-Pfad errichtet worden. „Es ist unverständlich und traurig, dass so etwas passiert“, heißt es vom Ortsteilbürgermeister. Alle sollen die Augen offen halten, wenn sie solchen Frevel entdecken. Die eingeritzten Buchstaben RD an der Bank am Wanderweg an der alten Mühle gehören übrigens keinesfalls zu Ria Denner vom BeBeQu-Team, deren Mann selbst an der Aufstellung der von der Jagdgenossenschaft zur Verfügung gestellten Bänke Bänke beteiligt war. Auch sie ist hoch empört über das Geschehen – „Das ist doch ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich bemühen!“