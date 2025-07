Es ist zwar nur eine Legende, aber sie hält sich bis heute: „Im Austausch gegen West-Berlin haben die Amerikaner vor 80 Jahren Thüringen den Russen überlassen. Ohne West-Berlin hätten die Thüringer von Anfang an ein wohlhabendes Bundesland der BRD sein können.“ Stattdessen musste Thüringen mit dem Rest der späteren DDR bluten, und verglichen mit der alten Bundesrepublik ein Vielfaches an Kriegsentschädigungen zahlen. Die materiellen Folgen sind ein Grund für wirtschaftliche Probleme Ostdeutschlands, die Auswirkungen bis in die Gegenwart haben. Tatsache ist, dass die Grenzen bereits feststanden, als Amerikaner und Russen noch gar keinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hatten.