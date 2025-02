Jede Stadt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bekommt einen ehrenamtlichen Radwegewart. Auf den entsprechenden Aufruf hat sich in Oberhof Ulrich Cazin gemeldet. Der Rentner, der sich unter anderem als Stadtrat der AfD bereits in der Kommunalpolitik ehrenamtlich engagiert und der zudem als Gästeführer tätig ist, wurde in der jüngsten Stadtratssitzung als Radwegewart berufen. Das hatten die Mitglieder des Gremiums einstimmig beschlossen.