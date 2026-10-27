Von der Schulbank in der Kaltennordheimer Regelschule an den Schreibtisch im Sitz der VG in Kaltensundheim: Jonathan Bittorf hat im August seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Verwaltung der Gemeinschaft Hohe Rhön begonnen. Der 16-Jährige ist die Freundlichkeit und Höflichkeit in Person, so der erste Eindruck. „Wer mir freundlich entgegen kommt, zu dem verhalte ich mich genauso“, sagt der Oberweider gut gelaunt. Und so stellt sich der Bürger schließlich im besten Falle einen Verwaltungsmenschen auch vor.