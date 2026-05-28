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Berufswahl Hier finden Schüler ihren Einstieg

Mehr als 100 Betriebe, viele Branchen und freier Eintritt: Die IHK Südthüringen lädt zur großen Berufsinfomesse ins CCS Suhl ein.

Berufswahl: Hier finden Schüler ihren Einstieg
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Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lädt zur Berufsinformationsmesse ins Congress Centrum Suhl ein. (Archivbild) Foto: frankphoto.de

Wer nach der Schule noch keinen Plan hat, bekommt in Suhl zumindest viele Möglichkeiten auf einen Schlag: Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lädt am Samstag, 6. Juni 2026, zur Berufsinformationsmesse ins Congress Centrum Suhl ein.

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Nicht nur für Jugendliche

Die Messe soll aber nicht nur aus Prospekten und Stehtischen bestehen. An sogenannten Action-Points können Besucher Ausbildungsangebote praktisch erleben. In der Azubi-Lounge ist Austausch mit jungen Leuten möglich, die bereits mitten in der Ausbildung stecken. Dazu gibt es eine Sticker-Challenge, einen Bewerbungsmappen-Check und individuelle Gespräche mit Unternehmen.

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Die offizielle Eröffnung beginnt bereits um 9.45 Uhr im Atrium des Congress Centrums Suhl. IHK-Präsident Torsten Herrmann eröffnet die Messe, anschließend ist ein gemeinsamer Rundgang geplant. Grundlage: Einladung der IHK Südthüringen.