Berufswahl: Hier finden Schüler ihren Einstieg

Wer nach der Schule noch keinen Plan hat, bekommt in Suhl zumindest viele Möglichkeiten auf einen Schlag: Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lädt am Samstag, 6. Juni 2026, zur Berufsinformationsmesse ins Congress Centrum Suhl ein.
Mehr als 100 Betriebe, viele Branchen und freier Eintritt: Die IHK Südthüringen lädt zur großen Berufsinfomesse ins CCS Suhl ein.
Wer nach der Schule noch keinen Plan hat, bekommt in Suhl zumindest viele Möglichkeiten auf einen Schlag: Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lädt am Samstag, 6. Juni 2026, zur Berufsinformationsmesse ins Congress Centrum Suhl ein.
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Von 10 bis 14 Uhr stellen sich dort mehr als 100 Ausbildungsunternehmen aus Südthüringen vor. Laut Congress Centrum Suhl werden es rund 120 regionale Betriebe sein. Sie informieren über Ausbildungsplätze, Karrierewege und Studienmöglichkeiten in der Region.
Die Aussteller kommen aus den Landkreisen Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, dem Ilm-Kreis sowie aus der Stadt Suhl. Vertreten sind unter anderem Industrie, Handel, IT, Gesundheit, Kfz, Beherbergung und öffentlicher Dienst. In der Industrie reicht die Bandbreite von Metall und Elektro über Glas bis zu Nahrungsmitteln.
Die Messe soll aber nicht nur aus Prospekten und Stehtischen bestehen. An sogenannten Action-Points können Besucher Ausbildungsangebote praktisch erleben. In der Azubi-Lounge ist Austausch mit jungen Leuten möglich, die bereits mitten in der Ausbildung stecken. Dazu gibt es eine Sticker-Challenge, einen Bewerbungsmappen-Check und individuelle Gespräche mit Unternehmen.
Wer gezielt mit einem Wunschunternehmen sprechen möchte, kann solche Gesprächstermine vorab planen. Damit richtet sich die Messe nicht nur an Jugendliche kurz vor dem Schulabschluss, sondern auch an Eltern und alle, die sich über berufliche Wege in Thüringens Süden informieren wollen.
Die offizielle Eröffnung beginnt bereits um 9.45 Uhr im Atrium des Congress Centrums Suhl. IHK-Präsident Torsten Herrmann eröffnet die Messe, anschließend ist ein gemeinsamer Rundgang geplant. Grundlage: Einladung der IHK Südthüringen.