Berufswahl: Hier finden Schüler ihren Einstieg

Nicht nur für Jugendliche

Die Messe soll aber nicht nur aus Prospekten und Stehtischen bestehen. An sogenannten Action-Points können Besucher Ausbildungsangebote praktisch erleben. In der Azubi-Lounge ist Austausch mit jungen Leuten möglich, die bereits mitten in der Ausbildung stecken. Dazu gibt es eine Sticker-Challenge, einen Bewerbungsmappen-Check und individuelle Gespräche mit Unternehmen.