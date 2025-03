Die Wahl des richtigen Berufs ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben junger Menschen. Oft fehlen jedoch praktische Einblicke, wodurch falsche Erwartungen an das Berufsfeld entstehen können. Der „Tag der Berufe“ ist für viele Schüler eine erste Gelegenheit, verschiedene Berufsfelder in der Praxis kennenzulernen. In ganz Mittelthüringen nahmen am Mittwoch rund 1200 Jugendliche und 150 Unternehmen daran teil. Auch im Ilm-Kreis nutzten über 80 Schülerinnen und Schüler die Chance, 18 verschiedene Arbeitgeber kennenzulernen. In Ilmenau beteiligten sich unter anderem BN-Automation, Eastern Graphics, der Globus Fachmarkt, PET-Verpackungen und Aldi an der Aktion.