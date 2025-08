Mehr als 1.000 Verträge mit jungen Migranten

Derzeit befinden sich in Thüringen knapp 26.500 Jugendliche in der Ausbildung. Das Gros der abgeschlossenen Verträge, insgesamt 6.226, betraf Berufe in Industrie und Handel. Im Thüringer Handwerk gab es einen leichten Zuwachs von 1,8 Prozent auf 2.739 Neuverträge. Im öffentlichen Dienst starteten 309 Jugendliche eine Ausbildung. In der Landwirtschaft suchten 423 Jugendliche ihre berufliche Zukunft, 6,4 Prozent weniger als im Jahr davor.