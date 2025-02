Die Glasausbildung gehört zu den Ausbildungsberufen, die in Landes- und Bundesfachklassen erfolgt. Solche werden für Ausbildungsberufe gebildet, bei denen aufgrund der geringen Zahl der Auszubildenden ein berufsbezogener Unterricht an einzelnen Berufsschulen nicht möglich ist. Teilweise wird der Unterricht länderübergreifend in Bundesfachklassen durchgeführt. Am Staatlichen Berufsschulzentrum (SBSZ) mit Standort Ilmenau werden Berufsbilder in der Glasver- und -bearbeitung und Glasveredelung im Rahmen der dualen Berufsausbildung angeboten.