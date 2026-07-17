Berufsschulen: Sächsische Berufsschulen profitieren von EU-Förderung

Dresden (dpa/sn) - Sächsische Berufsschulen profitieren bei Investitionen in erheblichem Umfang von Fördergeldern der Europäischen Union. Aus EU-Mitteln des Just Transition Fund (JTF) und einer Kofinanzierung durch den Freistaat wurden weitere Vorhaben bewilligt, teilte das Kultusministerium mit. "Wir investieren in moderne Lernräume und stärken die Zukunftsfähigkeit unserer berufsbildenden Schulen in Sachsen. Damit legen wir das Fundament für die Fachkräfte von morgen", erklärte Kultusminister Conrad Clemens (CDU).