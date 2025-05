Berufsschulen: Linke: Fachhochschulen bei Ausbildung von Lehrern einbinden

Bildungsminister Christian Tischner (CDU) hatte bereits deutlich gemacht, dass er die Lehrer ausbildenden Hochschulen im Gegenzug für bestimmte Gelder vom Land dazu verpflichten will, in Zukunft mehr Pädagogen auszubilden. Für die Lehrerausbildung in Thüringen sind bislang im Wesentlichen die Universitäten in Jena und Erfurt zuständig, wo es die entsprechenden Studiengänge gibt. Für einige Lehramtsfächer gibt es bereits Kooperationen dieser Universitäten etwa mit der Hochschule für Musik in Weimar.