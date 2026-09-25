Freitagvormittag blieben die Ausbildungsräume im Obergeschoss der Ilmenauer Goethepassage, wo die private Berufsschule WBS jetzt ihren Thüringer Standort eingerichtet hat, ohne Auszubildende. Gut gefüllt waren Flure und Unterrichtsräume dennoch. Anlass war die offizielle Eröffnung der privaten Berufsschule. Schulleiterin Stephanie Kasper und Christoph Keller, Regionalleiter der WBS Schulen, hatten Partner, Unterstützer und Vertreter aus Verwaltung und Politik eingeladen, um für die Zusammenarbeit der vergangenen Monate zu danken.