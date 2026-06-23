﻿Sieben Kisten mit 500 Schulplanern standen zum Wochenbeginn zur Verteilung bereit im Schmalkalder Berufsbildungszentrum. Die Einrichtung hatte den „Planiverse“ für das Schuljahr 2026/27 erstmals bestellt. Landrätin Peggy Greiser ließ es sich deshalb nicht nehmen, die ersten Exemplare dieser vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen mit herausgegebenen Edition selbst an die Schüler zu übergeben.