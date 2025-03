Der Schulabschluss steht vor der Tür, aber noch keine Ahnung, was dann? Mit dem Tag der Berufe möchte die Agentur für Arbeit jungen Menschen bei der Entscheidung helfen. „Wir wollen ihnen dabei möglichst niedrigschwellig verschiedene Berufe vorstellen“, sagt Holger Bock, operativer Geschäftsleiter der Agentur für Arbeit Suhl. Schule sei oft so theorielastig, dass die Schüler nicht richtig an den Beruf herangeführt werden, findet er. „Oft sind die Berufsbezeichnungen kryptisch. Viele Jugendliche können sich darunter wenig vorstellen“. Eine handvoll junger Leute ist deshalb an diesem Tag zu Besuch bei einem „Urgestein unter den Suhler Unternehmen“, wie sich die Firma Feinmess Suhl GmbH bei ihnen vorstellt.