Berufsorientierung: 550 Schüler tauschen Schulbank gegen Berufsleben

Technik hautnah: Besuch bei BN Automation

Das Unternehmen ist Dienstleister in den Bereichen Automatisierung, Datenlösungen und Informationstechnik, entwickelt Produkte für die Wasser- und Energiebranche sowie für die Industrie. Fünf Schüler wollten hier am Dienstag Einblicke sammeln.

BN Automation ist Dienstleister in den Bereichen Automatisierung, Datenlösungen und Informationstechnik. Seit 1990 haben wir mehr als 3.000 Projekte in Deutschland, Europa und der Welt realisiert. Foto: Matthias Kehmeier/IHK

„Die Nachwuchsförderung und Berufsbildung erachten wir als wichtig – insbesondere im technischen Bereich, den wir hier anbieten“, sagt Marketingverantwortliche Carolin Sorg im Gespräch mit der Redaktion. Seit 2015 – und damit seit zehn Jahren – nimmt BN Automation am Tag im Unternehmen teil.

Berufswahl mit Weitblick: Chancen und Erkenntnisse

„Denn die Jugendlichen von heute sind die Fachkräfte von morgen.“ Die Erkenntnisse, welche die jungen Menschen in den Unternehmen gewinnen, seien sehr wichtig: „Im besten Fall wird nach dem Schnuppertag eine Ausbildung daraus“, so Thomas Umbreit.

Aber auch wenn ein Berufsbild durch so einen Tag möglicherweise entzaubert wird, hat das seinen Wert. „Dann wissen die Jugendlichen immerhin, dass dieser Beruf nichts für sie ist – und haben so auch etwas für ihre eigene Zukunft gelernt.“

Das Netzwerk Schule-Wirtschaft

Zum Netzwerk gehören

die weiterführenden Schulen aller Schularten im Ilm-Kreis, die Initiative Erfurter Kreuz, die Agentur für Arbeit, die IHK Südthüringen, die Handwerkskammer Erfurt, das Landwirtschaftsamt Rudolstadt, das Landratsamt Ilm-Kreis, das Staatliche Schulamt Westthüringen, das Kompetenzzentrum für berufliche Orientierung im Ilm-Kreis, die Kommunen im Ilm-Kreis und weitere Einrichtungen.