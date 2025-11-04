Berufsorientierung: 550 Schüler tauschen Schulbank gegen Berufsleben

Ein Tag ohne Unterricht, dafür rein in den Berufsalltag: 550 Schüler haben Unternehmen im Ilm-Kreis erkundet. Warum dabei auch Misserfolge ein Erfolg sind ...
Wie fühlt sich ein Arbeitstag als Elektroniker an? Was macht ein Mitarbeiter in der Verwaltung eigentlich den ganzen Tag? Und wie sieht es hinter den Kulissen der Ilm-Kreis-Kliniken aus? Antworten auf diese Fragen bekamen am Dienstag zahlreiche Schüler im Ilm-Kreis beim Aktionstag „Ein Tag im Unternehmen“.
Insgesamt 550 Jugendliche aus 25 neunten Klassen von Regelschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien im Landkreis nutzten die Gelegenheit, in die Berufswelt einzutauchen. An diesem Tag fiel der Unterricht aus – stattdessen ging es hinaus in Behörden, Werkstätten, Firmen und soziale Einrichtungen.
Berufsorientierung mit Praxisbezug: Ziele und Inhalte
Die Schüler sollten dabei spezifisches Wissen über verschiedene Ausbildungsberufe und akademische Berufsbilder, deren Anforderungen sowie den Strukturwandel erlangen. Ziel war es, berufsbezogene Informationen gezielt zu recherchieren und die Merkmale der Ausbildungsfähigkeit kennenzulernen.
Zur Auswahl standen in diesem Jahr 127 verschiedene Angebote in 52 Unternehmen – vom Handwerksbetrieb über soziale Einrichtungen bis hin zu Hightech-Firmen. 125 Schüler besuchten sogar zwei Unternehmen an einem Tag, um möglichst viele Eindrücke zu sammeln.
Begleitet wurden die Jugendlichen von 32 Betreuern aus den Schulen sowie vom Netzwerk Schule-Wirtschaft Ilm-Kreis, das den Aktionstag gemeinsam mit den Schulen organisiert hat. „Seit 1999 gibt es dieses Angebot im Ilm-Kreis“, sagt Thomas Umbreit, Schulleiter der Regelschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen und Ansprechpartner für Schulen im Netzwerk.
Das Ziel des Tages: Die Jugendlichen auf das Leben – auch in der Arbeitswelt – vorzubereiten. „Dazu gibt es je nach Landkreis und Bundesland die unterschiedlichsten Projekte. Wir hier haben uns für den Tag im Unternehmen entschieden“, erklärt Umbreit.
Beliebte Berufsfelder: Verwaltung und Pflege
Die Schüler können an diesem Tag in verschiedene Berufe hineinschnuppern. Besonders beliebt in diesem Jahr: Jobs in der Verwaltung sowie Gesundheits- und Pflegeberufe.
So waren 20 Schüler der Regelschulen „Heinrich Hertz“ und „Geschwister Scholl“ aus Ilmenau, der Gemeinschaftsschule Gräfenroda sowie der Regelschule „Geratal“ in Geraberg zu Gast im Ilmenauer Rathaus. Dort erhielten sie Einblicke in den Verwaltungsalltag und lernten die verschiedenen Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung kennen.
Ausbildung im öffentlichen Dienst: Perspektiven für Jugendliche
Besonders vorgestellt wurde der Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten, der jungen Menschen Perspektiven im öffentlichen Dienst bietet. Während des Rundgangs durch das Rathaus besuchten die Jugendlichen unter anderem das Büro des Oberbürgermeisters, den Trausaal und das Einwohnermeldeamt.
So konnten sie erleben, wie vielfältig die Tätigkeiten in der Stadtverwaltung sind und welche Verantwortung die Beschäftigten für das Gemeinwesen tragen. Deutlich technischer wurde es hingegen bei BN Automation in Ilmenau.
Technik hautnah: Besuch bei BN Automation
Das Unternehmen ist Dienstleister in den Bereichen Automatisierung, Datenlösungen und Informationstechnik, entwickelt Produkte für die Wasser- und Energiebranche sowie für die Industrie. Fünf Schüler wollten hier am Dienstag Einblicke sammeln.
„Die Nachwuchsförderung und Berufsbildung erachten wir als wichtig – insbesondere im technischen Bereich, den wir hier anbieten“, sagt Marketingverantwortliche Carolin Sorg im Gespräch mit der Redaktion. Seit 2015 – und damit seit zehn Jahren – nimmt BN Automation am Tag im Unternehmen teil.
Berufswahl mit Weitblick: Chancen und Erkenntnisse
„Denn die Jugendlichen von heute sind die Fachkräfte von morgen.“ Die Erkenntnisse, welche die jungen Menschen in den Unternehmen gewinnen, seien sehr wichtig: „Im besten Fall wird nach dem Schnuppertag eine Ausbildung daraus“, so Thomas Umbreit.
Aber auch wenn ein Berufsbild durch so einen Tag möglicherweise entzaubert wird, hat das seinen Wert. „Dann wissen die Jugendlichen immerhin, dass dieser Beruf nichts für sie ist – und haben so auch etwas für ihre eigene Zukunft gelernt.“
Das Netzwerk Schule-Wirtschaft
Zum Netzwerk gehören die weiterführenden Schulen aller Schularten im Ilm-Kreis, die Initiative Erfurter Kreuz, die Agentur für Arbeit, die IHK Südthüringen, die Handwerkskammer Erfurt, das Landwirtschaftsamt Rudolstadt, das Landratsamt Ilm-Kreis, das Staatliche Schulamt Westthüringen, das Kompetenzzentrum für berufliche Orientierung im Ilm-Kreis, die Kommunen im Ilm-Kreis und weitere Einrichtungen.