Berufsnachwuchs: Mehr als jeder zehnte Azubi in Thüringen aus dem Ausland

Herausforderung deutsche Sprache

Eine der größten Hürden für ausländische Azubis sei allerdings die Sprache. "Auch wenn viele ausländische Jugendliche über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen, kann es gerade in der fachspezifischen Sprache des jeweiligen Berufes zu Verständigungsproblemen kommen", so Behrens. Besonders bei Migranten aus Asylherkunftsländern oder mit niedrigeren Bildungsniveaus könne es sein, dass sie nicht über die für viele Ausbildungsberufe erforderlichen Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch oder anderen Fächern verfügten. Dies erfordere zusätzliche Unterstützung durch vorbereitende Sprach- oder Bildungsmaßnahmen.