Für viele Jugendliche aus Meiningen und der Region steht am Samstag, 24. Januar, ein wichtiger Termin an. In der Reinhard-Kupietz Halle öffnet die Berufsmesse Meiningen (BMM) ihre Türen. Erwartet werden rund 85 bis 90 Aussteller, die Ausbildungsberufe, Studiengänge und berufliche Perspektiven vorstellen. Organisiert wird die Messe – wie seit mehr als zehn Jahren – von den zwölften Klassen des Henfling-Gymnasium.