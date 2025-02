„Das Thema wurde hier diskutiert“, sagte Landrätin Petra Enders, als sie beim Rundgang durch die Berufsmesse am Staatlichen Berufsschulzentrum (SBSZ) Standort Ilmenau mit Fabian Bock über die Bushaltestelle sprach, die vor dem Werk eingerichtet wurde. Fabian Bock ist Vertriebsleiter bei Werkö in Gräfinau-Angstedt und gehörte zu den 48 Ausstellern am vergangenen Samstag. Zum Jubiläum im vergangenen Jahr habe Werkö großen Zuspruch gehabt, erzählt er. Statt der geplanten fünf Rundgänge mussten Mitarbeiter einspringen, um insgesamt elf Führungen abdecken zu können. Trotz der vielen Interessenten gab es nur einen Jugendlichen, der sich für eine Ausbildung bei Werkö entschließen konnte. Die meisten wüssten gar nicht, dass es diesen Betrieb hier gibt. Deshalb sprach er mit Petra Enders über Möglichkeiten für mehr Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Das habe die Landrätin schon auf der Agenda, denn auch anderen Firmen würde es so gehen. Die Unternehmen wollen sichtbarer werden und zeigen, was sie können. Deshalb wolle der Ilm-Kreis eine Kampagne starten.