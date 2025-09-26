Ihre Schultaschen mussten die künftigen Schulabgänger an diesem Tag nicht packen – sie hatten schulfrei. Doch war dies kein Ferientag für sie, sondern ein willkommenes Angebot, sich über die Möglichkeiten einer Berufsausbildung hier in der Region zu informieren. Bereits zum vierten Mal wurde zu einer solchen Berufsmesse eingeladen – veranstaltet von der Stadt Meiningen und dem Bildungsträger Meiningen e.V. (BTM). Eine Veranstaltung, die beiden Seiten dient: Die Firmen in der Region, die Fachkräftemangel beklagen, oft händeringend nach beruflichen Nachwuchs in ihren Betrieben suchen, haben hier die Möglichkeit, sich zu präsentieren, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und sie über die Ausbildung und Berufschancen in ihrer Firma zu informieren. Zwar bieten einige von ihnen bei einem Tag der offenen Tür auch im Alleingang diese Möglichkeit, doch dort lernen die Bewerber lediglich eine Möglichkeit kennen, während sie bei einer solchen Berufsmesse viele Angebote miteinander vergleichen können.