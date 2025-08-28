Mit ihrem Laufzettel in der Hand geht Sophie Hirschfeld auf ihren ersten Tisch zu. Tisch 52 – dort wartet der Awo AJS Regionalverbund Ilmenau. Die Neuntklässlerin der Regelschule Ichtershausen möchte eigentlich in eine ganz andere Richtung: Sie interessiert sich für Digital Design und Social Media. Trotzdem nimmt sie am Awo-Gespräch teil, weil sie auf ihrem Zettel einen Platz frei hatte. „Erzähl mal was von dir“, wird sie gleich zu Beginn gefragt. „Hast du schon Erfahrung im Altenheim?“ Sophie erzählt von einer Woche im Kompetenzzentrum, bei der sie im Seniorenheim eingesetzt war. Nach dem Gespräch ist sie überrascht: Auch wenn sie ursprünglich nicht in der Altenpflege arbeiten wollte, habe es ihr gut gefallen. „Sie waren total sympathisch“, sagt sie danach.