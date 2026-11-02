Profen - Wenn Harald Spangler seine Ausbildung zum Elektroniker abschließt, bleiben bis zum vorgesehenen Ende der Kohleverstromung im mitteldeutschen Revier nur wenige Jahre. Und bereits jetzt beendet die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag), bei der der 19-Jährige in diesem Jahr seine Berufsausbildung begonnen hat, die Kohleförderung in ihren Tagebauen Stück für Stück. Erst kürzlich hat der letzte Kohlebagger das Abbaufeld Schleenhain verlassen. Ende des Jahres wird der Kohleabbau dort nach Jahrzehnten der Förderung beendet sein. Trotzdem setzt der angehende Elektroniker aus dem naheliegenden Lucka für seine berufliche Zukunft auf den Kohlekonzern. Warum tut er das? "Der Elektronikerberuf ist trotzdem zukunftssicher", sagt er. Hinzu kommt: Die Mibrag setzt künftig auf Photovoltaik und Windkraft. Sein Beruf, ist sich der 19-Jährige sicher, ist auch dann noch "gesucht und auch wichtig".