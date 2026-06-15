Nur noch 39 Prozent der Studenten rechnen damit, dass sie nach ihrem Hochschulabschluss einen adäquaten Berufseinstieg schaffen werden, zeigte kürzlich eine Umfrage. Noch vor Jahren beklagten Industrie und Handwerk den Hang zur Akademisierung bei jungen Menschen und vor allem bei deren Eltern. Denn vielen galt ein Studium als der bessere Karriereweg. Doch das scheint bei vielen Studiengängen nicht mehr der Fall zu sein. Ganz anders in der dualen Ausbildung. In der Umfrage der drei Thüringer Industrie- und Handelskammern gab die große Mehrheit der jungen Befragten an, dass sie sich gute bis sehr gute Chancen ausrechnen, nach der Ausbildung übernommen zu werden und in ihrem Ausbildungsbetrieb Karriere machen zu können.