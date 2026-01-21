Welcher Beruf könnte der passende für mich sein? Diese Frage versucht am Samstag, 31. Januar, zum mittlerweile 16. Mal die Berufsinformationsmesse jungen Menschen zu beantworten. Von A wie Altenpfleger bis Z wie Zerspanungsmechaniker reicht die Palette der vorgestellten Berufe. Zudem lädt das Staatliche Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau an seinem Arnstädter Standort zum Tag der offenen Tür ein. Beides findet von 9 bis 13 Uhr statt.