Eigentlich sind sie fürs Feuerlöschen zuständig. Am Wochenende allerdings zündeln die Kameraden der Feuerwehr Benshausen an gleich mehreren Stellen im Ortsteil. Doch am Bahnhof will das Holz einfach nicht richtig brennen. Es regnet in Strömen, als die Kameraden schließlich die Feuertonnen mit Hilfe von bengalischen Feuern zum Lodern bringen. „Wir haben vorher bei der Bahn Bescheid gesagt. Im letzten Jahr hatte der Lokführer die Flammen gesehen und bei der Leitstelle einen Brand gemeldet“, erzählen die Feuerwehrleute. In diesem Jahr haben sie vorgesorgt.