Erst sind es nur die Begrüßungsworte, dann wird es plötzlich laut. Die Alarmierung schrillt durch das Gerätehaus, Fahrzeuge werden besetzt, Helme aufgesetzt. Wenige Augenblicke später setzen sich die ersten Feuerwehrfahrzeuge in Bewegung. Für die rund 120 Kinder und Jugendlichen, die am Samstag am Berufsfeuerwehrtag der Sonneberger Jugendfeuerwehren teilnehmen, beginnt damit der praktische Teil eines langen Tages.