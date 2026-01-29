Die Resonanz wird größer: Zum zweiten Mal hat das Staatliche Berufsbildungszentrum „Lindig“ mit der Medizinischen Fachschule in Bad Salzungen seinen Tag der offenen Tür unter der Woche und mit Unternehmensbeteiligung gestaltet. Diesmal waren rund zwanzig Firmen aus der Region und darüber hinaus – also deutlich mehr als im Vorjahr – vertreten, um sich zu präsentieren und potenzielle Nachwuchskräfte anzusprechen.