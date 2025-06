Berufsvorbereitung, Ausbildung und Karrieremöglichkeiten in der Heimat – das ist für Oberstufenschüler aus Suhl, dem Wartburgkreis und den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen sowie Hildburghausen kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Im Gegenteil: Rund 6000 Schüler der Region finden zu diesem wichtigen Themenbereich in einem Schülerplaner jede Menge nützliche Tipps wie etwa zur Gestaltung eines Lebenslaufs für die Bewerbung als auch Termine für Berufs- und Ausbildungsmessen zwischen Rennsteig und Rhön. Das Periodensystem der Elemente ist in den Buch ebenfalls zu finden als auch ein Überblick über Jugendveranstaltungen.