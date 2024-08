Aktuell warten vor dem neuen Berufsausbildungsjahr, das am 2. September beginnt, noch über 110 Ausbildungsplätze in Suhl auf Jugendliche, die sich für einen Jobstart im Handwerk, in der Industrie, in den Dienstleistungsbranchen oder im Handel interessieren. Darauf verweist Ralf Eckardt von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Für Jugendliche, die sich später entscheiden, ist der Zug also noch längst nicht abgefahren. Auch ‚Spätstarter‘ haben immer noch gute Chancen, in Suhl einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Sogar bis spät in den Herbst hinein.“