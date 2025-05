Erfurt (dpa/th) - Erstmals werden im Ausland angeworbene Jugendliche an einer Spezialschule in Thüringen fit für eine Berufsausbildung gemacht. 40 junge Leute aus Südamerika seien in Erfurt in das Programm der "German Professional School" (GPS) gestartet, teilte das Wirtschaftsministerium mit.