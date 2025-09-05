Berufsabschluss: Fast jeder fünfte Thüringer hat akademischen Abschluss

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Akademiker in Thüringen wächst. Im vergangenen Jahr verfügten im Freistaat 303.000 Menschen über einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das war mit einem Anteil von 19,8 Prozent fast jeder fünfte Thüringer. Zehn Jahre zuvor hatten rund 242.000 Menschen einen akademischen Berufsabschluss, das entsprach einem Anteil von 14,7 Prozent. Die Mehrzahl der Thüringer habe aber nach wie vor einen klassischen Lehrberuf erlernt (62,1 Prozent), hieß es.