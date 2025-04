Das Bildungs-Center Südthüringen in Zella-Mehlis ist in Sachen beruflicher Weiterbildung, Fortbildung und Umschulung in der Region bekannt. Durch die außerbetriebliche Ausbildung und ihre breit gefächerte Ausstattung hebt sie sich von anderen Einrichtungen ab. Landrätin Peggy Greiser machte sich ein Bild vor Ort.