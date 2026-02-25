Berufliche Bildung: Tag der offenen Tür in der SBBS

Fünf unterschiedliche Schularten vereinigt die Staatliche Berufsbildende Schule in Sonneberg. Neben der dualen Berufsausbildung gehören dazu die Fachschule, die Berufsfachschule Glas, berufsvorbereitende Bildungsangebote und das berufliche Gymnasium. Wer sich näher mit den Möglichkeiten der Ausbildung an der SBBS beschäftigen möchte, könnte dazu den Tag der offenen Tür am Freitag, 6. März, nutzen. Zwischen 14 und 18 Uhr bietet die Einrichtung in der Sonneberger Max-Planck-Straße umfassende Möglichkeiten, sich über Ausbildung und Abschlüsse zu informieren.