Berufliche Bildung Tag der offenen Tür in der SBBS

Ein Blick hinter die Türen beruflicher und schulischer Ausbildung bietet sich am 6. März.

Berufliche Bildung: Tag der offenen Tür in der SBBS
1
Die Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS). Foto: Archiv/Steffen Ittig

Fünf unterschiedliche Schularten vereinigt die Staatliche Berufsbildende Schule in Sonneberg. Neben der dualen Berufsausbildung gehören dazu die Fachschule, die Berufsfachschule Glas, berufsvorbereitende Bildungsangebote und das berufliche Gymnasium. Wer sich näher mit den Möglichkeiten der Ausbildung an der SBBS beschäftigen möchte, könnte dazu den Tag der offenen Tür am Freitag, 6. März, nutzen. Zwischen 14 und 18 Uhr bietet die Einrichtung in der Sonneberger Max-Planck-Straße umfassende Möglichkeiten, sich über Ausbildung und Abschlüsse zu informieren.

Die Schule wird sich an diesem Tag mit allen ihren Ausbildungsrichtungen vorstellen. Dazu gehört auch das berufliche Gymnasium, das sich an Schüler mit dem Abschluss der zehnten Realschulklasse, aber auch an solche des staatlichen Gymnasiums sowie junge Leute mit längerer Unterbrechung richtet. Das berufliche Gymnasium bietet die Fachrichtungen Wirtschaft, Elektrotechnik, Gestaltung und Medientechnik sowie Daten- und Informationstechnik (Medizin) an.

Kern der Angebote in der Schule ist jedoch die duale Ausbildung, also am Lernort Betrieb und am Lernort Berufsschule. Durch den Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages mit einem Ausbildungsbetrieb ist der Auszubildende zum Besuch der Berufsschule verpflichtet, heißt es auf der Homepage der Schule. Eine „Brücke“ zur Ausbildung baut das Vorbereitungsjahr. Schüler, die nach Ende der Vollzeitschulpflicht den Hauptschulabschluss nicht erreicht haben, können dabei einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben, um eine Ausbildung anzustreben.

Berufsfachschule Glas

Wer nach dem erfolgreichen Berufsabschluss weitermachen möchte, kann den Techniker in den Fachrichtungen Elektronik, Maschinenbau und Kunststofftechnik sowie Betriebswirt und die Fachhochschulreife in der Fachschule anstreben. Für handwerklich begabte und interessierte Schüler könnte die Berufsfachschule Glas in der Außenstelle Lauscha von Interesse sein. Diese bietet eine bundesweit einmalige Berufsausbildung zum Glasbläser in den Fachrichtungen Christbaumschmuck und Glasgestaltung. Zusätzlich ermöglicht diese Ausbildung den Erwerb eines dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschlusses sowie des Gesellenbriefes.

Wer noch unschlüssig ist, wohin der weitere Schul- oder Ausbildungsweg gehen könnte, kann die Möglichkeit nutzen, mit den Lehrkräften ins Gespräch zu kommen oder einen Blick in die Fachkabinette werfen. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Schule unter:

https://sbbs-son.de/