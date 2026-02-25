Berufliche Bildung: Tag der offenen Tür in der SBBS

Kern der Angebote in der Schule ist jedoch die duale Ausbildung, also am Lernort Betrieb und am Lernort Berufsschule. Durch den Abschluss eines Berufsausbildungsvertrages mit einem Ausbildungsbetrieb ist der Auszubildende zum Besuch der Berufsschule verpflichtet, heißt es auf der Homepage der Schule. Eine „Brücke“ zur Ausbildung baut das Vorbereitungsjahr. Schüler, die nach Ende der Vollzeitschulpflicht den Hauptschulabschluss nicht erreicht haben, können dabei einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben, um eine Ausbildung anzustreben.