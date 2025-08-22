 
Berufliche Bildung Stadt Sonneberg schlägt Alarm

Brandbrief ans Ministerium: Sonnebergs Stadtspitze will das weitere Ausdünnen der Bildungslandschaft nicht akzeptieren.

 
Berufliche Bildung: Stadt Sonneberg schlägt Alarm
1
Beim Tag der offenen Tür im Februar erläutern SBBS-Schülern dem Publikum den Lernstoff am Beispiel von Experimenten. Foto: chz

In einem offenen Brief hat sich am Freitag die Stadt Sonneberg an die Landesregierung gewandt. Hintergrund ist die aktuelle Schließung von SBBS-Klassen (siehe hierzu auch Seite 17 dieser Ausgabe). In dem Schreiben, übermittelt von Rathaussprecherin Cindy Heinkel, heißt es: „Erst eine Petition einer SBBS-Technikerklasse, die vor dem Aus steht. Jetzt die zweite Hiobsbotschaft für die Bildungslandschaft in Sonneberg binnen einer Woche. Das Thüringer Bildungsministerium hat kurzfristig die Schließung zweier wichtiger Bildungswege an der Staatlichen Berufsbildenden Schule in Sonneberg verfügt und deren Schüler kurz nach Beginn des Schuljahres vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Zum einen soll die Fachschulklasse „Staatlich geprüfter Techniker – Maschinenbau“ nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Fortbildung in diesem Zweig wegen zu geringer Teilnehmerzahl erstmals geschlossen werden. Zum anderen betrifft es das seit zwei Jahren laufende Pilot-Projekt des innovativen beruflichen Gymnasialzweigs „Daten- & Informationstechnik – Spezialisierung Medizintechnik“. Noch bevor sich diese Richtung mit modernen, zukunftsweisenden Inhalten wie Softwareentwicklung, Datenbanken, Betriebssysteme, Netzwerke, Hardwareanalyse richtig etablieren konnte, wird sie nun schon wieder abgeschafft, heißt es. Schüler, die sich bewusst für diese Richtung entschieden haben, stehen nun vor dem Nichts, rügt die Stadtspitze die Entscheidungen zulasten des Standortes und der Schüler.

„Beide Vorgänge werden und wollen wir nicht akzeptieren“, meldet sich dazu Bürgermeister Heiko Voigt zu Wort. Gemeinsam mit der erweiterten Stadtspitze, so die Ankündigung, werde er nicht nur die Petition zum Erhalt der Techniker-Klasse zeichnen, sondern auch weitere Schritte unternehmen, um die beiden Bildungsprofile doch noch zu ermöglichen. Denn mit der Schließung seien „verheerende gesellschaftliche Folgen für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Sonneberg verbunden“. Diese summiert das Rathaus im O-Ton wie folgt:

•Junge Menschen in Südthüringen werden verunsichert und abgeschreckt: Bildungswege erscheinen instabil und unzuverlässig.

•Die Region, die ohnehin mit Fachkräftemangel kämpft, verliert weitere Chancen auf qualifizierten Nachwuchs.

•Eltern, Schülern und Lehrkräfte verlieren Vertrauen in die Bildungspolitik Thüringens.

•Die abrupten Entscheidungen ohne transparente Kommunikation verstärken das Gefühl, dass Südthüringen strukturell benachteiligt wird.

•Der ländliche Raum wird nachhaltig geschwächt: Ohne wohnortnahe, weiterführende Bildungsangebote müssen junge Menschen abwandern – mit gravierenden Folgen für regionale Wirtschaft, Familienleben und Vereinsstrukturen.

•Die zukünftige medizinische Versorgung wird gefährdet: Mit der Schließung des Medizintechnik-Profils werden dringend benötigte Fachkräfte im Bereich Gesundheitstechnologie nicht ausgebildet. Dies verschärft den bereits bestehenden Mangel an medizinischem Personal und Versorgungssicherheit im ländlichen Raum.

•Die SBBS als breit aufgestellter und kompetenter Bildungspartner für die gesamte Region verliert wichtige Entwicklungschancen und Profile und damit jetzige und potenzielle Schüler.

Vertreter der Stadt fordern deshalb mit Nachdruck die Rücknahme der Schließung der Fachschulklasse „Maschinenbau“ mit neun betroffenen Schülern, die ihre Ausbildung wie versprochen fortsetzen können sollen, so Heinkel. Weiterhin, so heißt es in dem offenen Brief, wird darauf gepocht, angehenden Abiturienten einen zukunftsorientierten Ausbildungsweg nicht zu versperren, indem man die „Medizintechnik“ am beruflichen Gymnasium statt zu schließen weiterentwickelt. „Es kann nicht sein, dass hinter verschlossenen Türen spontane und intransparente Entscheidungen gefällt werden, die von heute auf morgen die Perspektiven für junge Menschen in Südthüringen zerstören“, kritisiert der Bürgermeister.

Heiko Voigt fordert stattdessen vom Ministerium verlässliche Kriterien für Mindestklassengrößen und Standortentscheidungen ein, die frühzeitig und transparent kommuniziert werden müssen. „Wir brauchen einen Dialog mit Schülern, Eltern, Lehrkräften und der Region, um Perspektiven zu sichern, statt Chancen und Möglichkeiten aufs Abstellgleis zu schieben.“

Er ruft alle regionalen Vertreter zum Widerstand auf, insbesondere hofft er auf die Unterstützung der Sonneberger Ministerin im Kabinett. Voigt unterstreicht: „Die beiden Klassen brauchen eine klare Perspektive und dürfen nicht sterben.“