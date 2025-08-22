Berufliche Bildung: Stadt Sonneberg schlägt Alarm

In einem offenen Brief hat sich am Freitag die Stadt Sonneberg an die Landesregierung gewandt. Hintergrund ist die aktuelle Schließung von SBBS-Klassen (siehe hierzu auch Seite 17 dieser Ausgabe). In dem Schreiben, übermittelt von Rathaussprecherin Cindy Heinkel, heißt es: „Erst eine Petition einer SBBS-Technikerklasse, die vor dem Aus steht. Jetzt die zweite Hiobsbotschaft für die Bildungslandschaft in Sonneberg binnen einer Woche. Das Thüringer Bildungsministerium hat kurzfristig die Schließung zweier wichtiger Bildungswege an der Staatlichen Berufsbildenden Schule in Sonneberg verfügt und deren Schüler kurz nach Beginn des Schuljahres vor vollendete Tatsachen gestellt.“