Berufliche Bildung: Stadt Sonneberg schlägt Alarm

Zum einen soll die Fachschulklasse „Staatlich geprüfter Techniker – Maschinenbau“ nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Fortbildung in diesem Zweig wegen zu geringer Teilnehmerzahl erstmals geschlossen werden. Zum anderen betrifft es das seit zwei Jahren laufende Pilot-Projekt des innovativen beruflichen Gymnasialzweigs „Daten- & Informationstechnik – Spezialisierung Medizintechnik“. Noch bevor sich diese Richtung mit modernen, zukunftsweisenden Inhalten wie Softwareentwicklung, Datenbanken, Betriebssysteme, Netzwerke, Hardwareanalyse richtig etablieren konnte, wird sie nun schon wieder abgeschafft, heißt es. Schüler, die sich bewusst für diese Richtung entschieden haben, stehen nun vor dem Nichts, rügt die Stadtspitze die Entscheidungen zulasten des Standortes und der Schüler.