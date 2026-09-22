Lucas Biesmann und Tim Samorski erinnerten sich noch gut. „Vor vier Jahren sind wir hier in der Regelschule von Station zu Station gelaufen und haben uns über Berufe informiert.“ Das meiste Interesse hatte die Firma Sandvic bei ihnen geweckt. Längst sind die beiden dort in der Ausbildung. „Im zweiten Lehrjahr zum Industriemechaniker“, verraten sie. Dass ihnen das sichtlich Spaß macht, erzählten sie zur achten Ausbildungsplatzbörse allen Interessierten, die am Stand von Sandvic Station machten.