Berufe Klassische Geschlechterrollen prägen Bayerns Arbeitsmarkt

Belegschaft weiblich – Führungsetage männlich

Ein auffälliges Geschlechterverhältnis findet sich auch bei den Führungskräften in Bayern: Unter den 775.000 Menschen mit Entscheidungsbefugnis über Personal, Budget und/oder Strategie sind 71 Prozent männlich und 29 Prozent weiblich. Einzig in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen und in Gesundheitsberufen gibt es mehr Chefinnen als Chefs. "In fertigungstechnischen Berufen, Fertigungsberufen und Bau- und Ausbauberufen, in denen überwiegend Männer beschäftigt sind, liegen auch die Anteile männlicher Führungskräfte mit 90 Prozent oder mehr am höchsten", ergänzte das Landesamt.