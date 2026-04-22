Berufe Klassische Geschlechterrollen prägen Bayerns Arbeitsmarkt

Fürth (dpa/lby) - Klassische Geschlechterrollen prägen weiterhin Bayerns Arbeitsmarkt – auch bei den Führungspositionen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. "Ergebnisse des Mikrozensus 2025 zeigen, dass Frauen nach wie vor überwiegend in Berufen im Sozial- oder Gesundheitswesen arbeiten, Männer hingegen eher in fertigungstechnischen Berufen", teilte das Statistische Landesamt in Fürth mit. Zugleich habe der Anteil weiblicher Führungskräfte im vergangenen Jahr bei 29 Prozent gelegen – ein Plus von gerade einmal zwei Prozentpunkten binnen zehn Jahren.