Beruf unter Druck Waschanlage und Fördermittel - Was Schäfern helfen könnte

Hohenfelden (dpa/th) - Schafe pflegen Deiche, verringern Verbuschung und helfen damit auch beim Artenschutz. Doch Thüringer Schäfer leiden unter Nachwuchsproblemen. In diesem Jahr gibt es bisher keine Auszubildenden für den Schäferberuf, wie Uwe Erl vom Landesverband Thüringer Schafzüchter am Rande des Schäfertags in Hohenfelden sagte. Es sei nicht auszuschließen, dass in den kommenden Wochen noch Verträge unterschrieben würden, doch das Ausbildungsjahr habe mit dem ersten August bereits begonnen.