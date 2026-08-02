Beruf unter Druck Waschanlage und Fördermittel - Was Schäfern helfen könnte

Es gibt aber noch andere Ansätze, die Einkommen der Schäfer zu verbessern. Geschorene Wolle, die verarbeitet werden soll, muss derzeit auf langen Wegen ins Ausland zum Waschen gebracht werden. Denn laut Erl gibt es in Deutschland keine größere Wollwaschanlage. Im Thüringer Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD haben die drei Partner festgehalten: "Weitere Schwerpunkte für das Schließen von Wertschöpfungsketten im Bereich Tierhaltung sind die Unterstützung von Initiativen zur Milchverarbeitung und zur Wiederinwertsetzung der Thüringer Wolle, unter anderem durch eine Wollwaschanlage."